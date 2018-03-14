16:11 14 марта 2018 0

Рамзан Кадыров решил поддержать Слуцкого, которого обвиняют в сексуальных домогательствах Фото: government.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров высказался по поводу обвинений депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого в домогательствах. Он назвал полным бредом эту информацию и поддержал политика.

«Леонида Слуцкого я называю братом. Он в трудные дни был с нашим народом», — написал Кадыров на своей странице в Twitter. По его мнению, слова нескольких журналисток о том, что Слуцкий к ним приставал, не могут соответствовать действительности. «Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то — ни разу», — заметил глава Чечни. В заключение он высказал поддержку Слуцкому и пожелал ему «держаться».

Напомним, в феврале сразу несколько российских журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. После этого кандидат в президенты России Ксения Собчак направила запрос в думскую комиссию по этике с просьбой проверить эту информацию, сообщало «Федеральное агентство новостей». При этом сам Слуцкий 8 марта решил воспользоваться случаем и не только поздравить всех женщин с праздником, но и извиниться перед ними. «Хотел бы попросить прощения у тех из вас, кому когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания. Поверьте, не по злому умыслу», — цитирует политика «Национальная служба новостей».