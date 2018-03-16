Штаб Навального отказался предоставлять контакты своих наблюдателей на выборах

23:23 16 марта 2018 0

Контакты наблюдателей нужны для связи с ними в случае нарушений на выборах Фото: Василий Колотилов © URA.RU

Штаб Алексея Навального в Самаре отказался предоставлять контакты наблюдателей, которых он намерен направить на избирательные участки от «Яблока». Об этом в Twitter сообщил член партии Максим Кац.

Без контактов, по его словам, активистов нельзя будет направить на участки, однако вместо этого представители штаба записывают видеообращения с просьбой все же допустить наблюдателей. При этом, как подчеркнул Кац в комментариях к своему сообщению, ранее штаб был согласен предоставить номера телефонов, но после того, как они получили направления на избирательные участки, отказался это делать.

«Может у вас на участке будут какие-то фальсификации, про которые вся страна будет говорить, и нужно будет узнать из первых рук информацию. Это ж не просто бумажка, вы наблюдатель от партии, партия должна иметь возможность вам позвонить», — объяснил Максим Кац необходимость передачи контактных данных наблюдателей на странице Навального в Twitter, отметив, что аналогичным образом ситуация складывается и в Тюмени.

Выборы президента России пройдут в воскресенье, 18 марта. За пост борются восемь кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, Павел Грудинин от КПРФ, Владимир Жириновский от ЛДПР, Ксения Собчак от «Гражданской инициативы», Сергей Бабурин от «Российского общенародного союза», Максим Сурайкин от «Коммунистов России»), Григорий Явлинский от «Яблока» и Борис Титов от Партии роста).