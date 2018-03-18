Болельщикам «Спартака» запретили пронести на стадион памятный баннер о Табакове

Болельщикам футбольного клуба «Спартак» не разрешили пронести баннер, посвященный российскому и советскому актеру Олегу Табакову, на стадион в Казани.
Инцидент произошел перед матчем 23-го тура чемпионата России по футболу, на котором «Спартак» играл с «Рубином». Как отмечается, баннер не удалось пронести на «Казань-Арену» в связи неправильно оформленными документами, передает «Газета.ру».
В свою очередь, директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин извинился перед болельщиками «Спартака» за произошедшее. Как оказалось, сотрудники МЧС запретили баннер из-за отсутствия пожарного сертификата.
«Но в любом случае я допустил ошибку, заявив, что баннер не был согласован с РФПЛ, и ещё раз хочу извиниться за это», — цитирует RT Мейтина.
Напомним, 12 марта художественный руководитель МХТ им. Чехова Олег Табаков скончался на 83-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни.