14:48 24 марта 2018 0

Политик проиграл спор и сдержал слово Фото: Павел Бедняков © URA.RU

Заместитель губернатора Мурманской области Анатолий Векшин побрился налысо после выборов президента России. Как рассказал сам политик, он проиграл спор и выполнил его требования.

«Я был уверен, что по явке избирателей Мурманская область будет первая по СЗФО [Северо-Западный федеральный округ]. Оказались вторыми. Это очень хорошо. Но спор проиграл. Слово мужчины дороже волос. Да и к отпуску готов», — написал он на своей странице в Facebook.

«Мужики слова держат!», «Нам нравятся лысые мужчины», «Хорошая стрижка!!!», «В отличие от Грудинина слово держишь!» — написали в комментариях. Речь идет о пари, который кандидат от КПРФ Павел Грудинин заключил с журналистом Юрием Дудем во время интервью. Политик пообещал, что сбреет усы, если наберет меньше 15% голосов. Дудь, в свою очередь, сказал, что побреется налысо, если глава совхоза имени Ленина превысит этот порог.

Выборы президента состоялись в России 18 марта. Явка составила 67,47%. С результатом в 76,69% голосов победил действующий президент Владимир Путин. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов; третий результат показал лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов, напоминает сайт VSE42.ru.