Украина потребовала вернуть Крыму «арийское» название

19:48 17 апреля 2018 0

Российские корабли стоят на рейде «арийской Корсуни» Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

На Украине предложили вернуть Крыму и расположенным там населенным пунктам «исконные арийские названия». Автором идеи выступил политолог и экс-советник президента страны Олег Соскин.

В частности, сам полуостров следует именовать Тавридой, а Севастополь — Корсунью. Это даст четкое понимание, что данные территории изначально принадлежали «славяно-ариям», которыми являются украинцы, поясняют мысль политика Nation news. Следующим шагом должен стать разрыв договора о дружбе с Россией и дипломатических отношений. До этого момента нынешний киевский режим должен считаться «пророссийским», приводит также мнение Соскина телеканал 360.

Между тем, по мере модернизации инфраструктуры, Крым продолжает набирать очки в рейтинге лучших для жизни регионов России. За 2017 год республика переместилась с 66 места на 55-е, сообщает ИА FlashNord. Перечень формируется исходя из комплекса 72 показателей, фиксирующих состояние условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.