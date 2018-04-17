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17 апреля 2018
19:48  17 апреля 2018 0

Украина потребовала вернуть Крыму «арийское» название

Крым март 2017, Симферополь, Севастополь, Бахчисарай, Керчь, севастополь, флот, корабль, крейсер, ВМФ
Российские корабли стоят на рейде «арийской Корсуни»Фото: Константин Михальчевский © URA.RU
новость из сюжета:
Три года российскому Крыму
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На Украине предложили вернуть Крыму и расположенным там населенным пунктам «исконные арийские названия». Автором идеи выступил политолог и экс-советник президента страны Олег Соскин.

В частности, сам полуостров следует именовать Тавридой, а Севастополь — Корсунью. Это даст четкое понимание, что данные территории изначально принадлежали «славяно-ариям», которыми являются украинцы, поясняют мысль политика Nation news. Следующим шагом должен стать разрыв договора о дружбе с Россией и дипломатических отношений. До этого момента нынешний киевский режим должен считаться «пророссийским», приводит также мнение Соскина телеканал 360.

Между тем, по мере модернизации инфраструктуры, Крым продолжает набирать очки в рейтинге лучших для жизни регионов России. За 2017 год республика переместилась с 66 места на 55-е, сообщает ИА FlashNord. Перечень формируется исходя из комплекса 72 показателей, фиксирующих состояние условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере.

Владимир Васин
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