Крымский блогер призвал москвичей «валить» из столицы

16:56 20 апреля 2018 0

По мнению Александра Горного, в регионах живется лучше Фото: Александр Горный, Facebook

Крымский блогер Александр Горный призвал москвичей «валить» из столицы или приготовить свои деньги. По словам автора, действующая политика городской администрации Москвы лишила жителей «свобод, прав на ошибку и нормальную человеческую жизнь».

Свой опус на сайте радиостанции «Эхо Москвы» Горный начал с критики нововведений Министерства транспорта в Московском метрополитене. По его словам, это «новый виток идиотизма и издевательства над российским населением». Он также прошелся по миграционной политике («Москва стала не для москвичей, а местом заработка для многомиллионных орд мигрантов») и отсутствию парковок. Особой критике блогер подверг действующего мэра Москвы Сергея Собянина и его помощника Максима Лискутова. «Я коренной москвич, и я не вижу никакой заботы, кроме вашего желания выжить меня из моего родного города, в который вы ворвались и поимели его самым гнусным образом», — пишет блогер. Единственным выходом из сложившейся ситуации Горный видит отъезд из Москвы в регионы, чтобы «оставить этих товарищей один на один с мигрантами, Кремлем, Думой и Правительством».

В комментариях пользователи особенно удивились факту того, что Горный назвал себя коренным москвичом. «Не, Горный, никакой ты не коренной москвич, ты коренной крымчанин, то бишь коренной крымнашист», «Похоже, с крымскими проблемами Горный управился. Приступил к московским». Ряд пользователей удивились единственному предложению блогера, упомянув, что уровень жизни в регионах сильно отличается от столичного: «Горный, если ты считаешь московские зарплаты нищенскими и поэтому нужно валить в провинцию, то ты сильно ошибаешься. Боюсь, что провинциальные зарплаты тебе еще больше не понравятся, а цены там такие же, как в Москве».