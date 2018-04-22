Объекты транспорта, коммунальной инфраструктуры, энергетические и коммуникационные сети являются наиболее уязвимыми местами для хакерских атак в России. К такому мнению пришли эксперты центра «Антистихия», отметив серьезный рост кибератак в 2017 году.
По их словам, особую опасность представляет сращивание хакерских структур с террористическими. Последствием такого «сотрудничества» являются кибератаки на системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и даже техногенным катастрофам, пишет РИА «Новости».
В 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось больше чем в четыре раза. Больше всего нападений приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%).
Кроме того, российские спецслужбы отметили рост активности иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносные программы в информационные системы российских госорганов.