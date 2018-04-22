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22 апреля 2018
21 апреля 2018
03:51  22 апреля 2018 0

Количество кибератак в России выросло в четыре раза. Аналитики назвали самые уязвимые места

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, технологии, взлом, системный администратор, айтишник, информационная безопасность, компьютерный вирус, хакерская атака, ddos атака, компьютерные сети
Атакам хакеров подвергаются даже российские госорганыФото: Владимир Андреев © URA.RU

Объекты транспорта, коммунальной инфраструктуры, энергетические и коммуникационные сети являются наиболее уязвимыми местами для хакерских атак в России. К такому мнению пришли эксперты центра «Антистихия», отметив серьезный рост кибератак в 2017 году.

По их словам, особую опасность представляет сращивание хакерских структур с террористическими. Последствием такого «сотрудничества» являются кибератаки на системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и даже техногенным катастрофам, пишет РИА «Новости».

В 2017 году количество хакерских атак на российские информационные объекты увеличилось больше чем в четыре раза. Больше всего нападений приходилось на вирусы-шифровальщики (36%), эксплуатацию уязвимостей (26%) и компрометацию учетных данных (23%).

Кроме того, российские спецслужбы отметили рост активности иностранных технических разведок, которые пытаются внедрить вредоносные программы в информационные системы российских госорганов.

Сергей Демин
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