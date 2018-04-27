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27 апреля 2018
26 апреля 2018
00:58  27 апреля 2018 0

Трамп признался в поездках в Россию ради самых красивых девушек мира

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Конкурс красоты «Мисс Вселенная» задержала американского лидера в РоссииФото: depositphotos.com © URA.RU

В ноябре 2013 года после известного конкурса красоты «Мисс Вселенная» американский лидер Дональд Трамп приезжал и даже останавливался на ночь в России. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 28 апреля.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что приезжал на один или два дня в Россию на конкурс «Мисс Вселенная», который принадлежит ему. В 2013 году мероприятие проходило в подмосковном Красногорске. «Конечно, я останавливался там на очень непродолжительное время», — заявил Трамп, добавив, что никогда не утверждал, что уехал из РФ сразу после завершения конкурса красоты.

Тем не менее, как пишет ТАСС, ранее в США были опубликованы служебные записки экс-директора ФБР Джеймса Коли по итогам бесед с Трампом после его инаугурации. В них сообщается, что американский лидер два раза отрицал, что останавливался на ночь в Москве после «Мисс Вселенной», однако сам президент назвал это заявление ложью.

Вопрос о давней поездке американского лидера в Россию привлек внимание из-за досье, которое было составлено по заказу политических противников Трампа. В нем также утверждалось, что спецслужбы РФ обладают сведениями личного и финансового характера, которые могут дискредитировать американского президента. Отмечается, что информация якобы касалась его остановки в России в 2013 году. В свою очередь, Минюст США совместно с ФБР не смогли установить подлинность данных, которые были изложены в упомянутых материалах.

Александр Черноскутов
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