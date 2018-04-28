Центробанк приостановил лицензию компании, которая страхует сотрудников МВД

Банк России приостановил действие лицензий ООО «Центральное страховое общество», которое ранее выиграло тендер на страхование личного состава МВД РФ до 2019 года включительно. Ограничительные меры на страховую компанию наложили до устранения выявленных нарушений.
Регулятор приостановил действие лицензий на осуществление добровольного личного и имущественного страхования, а также на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих и служащих ряда ведомств. Кроме того, приостановлено действие лицензий на ОСАГО, страхования ответственности владельцев опасных объектов и перевозчиков. Приказ о приостановке лицензий и о введении временной администрации опубликован на сайте ЦБ.
Отмечается, что документ подписан 27 апреля и опубликован в Сети на следующий день. На устранение нарушений Центробанк дал десятидневный срок со дня опубликования приказа. По информации РБК, «Центральное страховое общество» выиграло тендер на страхование сотрудников МВД в декабре 2017 и по контракту с ведомством получило 13,7 млрд рублей.