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30 апреля 2018
29 апреля 2018
04:26  30 апреля 2018 0

Актриса Наталья Селезнева попала на операционный стол после серьезной травмы

Наталья Селезнева перенесла операцию после травмы шейки бедраФото: кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

Звезда фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» Наталья Селезнева получала серьезную травму — перелом шейки бедра, после чего перенесла операцию. Об этом в эфире программы «Ты не поверишь!» рассказал супруг актрисы и режиссер Владимир Андреев.

«Сейчас Наташе уже лучше. Она стоически перенесла всю эту историю. Запустила травму, думала, само пройдет. В итоге ей пришлось делать операцию на бедре. Держалась стоически. Она не брошена, за ней, слава богу, есть кому ухаживать. Я провожу практически всё время рядом. Сейчас жена уже планирует вернуться к работе, а также сесть на диет», — рассказал он, отметив, что его супруга получила травму случайно.

Ранее, к слову Селезнева неоднократно говорила, что стала часто попадать в больницу. Звезда ломала руку и получала серьезные травмы лица после падения на камень.

Сергей Демин
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