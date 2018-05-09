{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 мая 2018
Главные новости Москвы
13:22  09 мая 2018 0

В Киеве напали на участников «Бессмертного полка»

Подготовка к 9 мая в Кургане , гвоздики, вечный огонь, цветы на монументе
Акцию «Бессмертный полк» поддержали три тысячи киевлянФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Украинские националисты напали на участников акции «Бессмертный полк» в Киеве. Есть один пострадавший — ему разбили нос.

Драка произошла возле станции метро «Арсенальная». Спровоцировали ее националисты, которые в толпе участников шествия начали петь украинский гимн. Началась потасовка. У одного из мужчин оказалось разбито лицо. Дружинникам, которые следили за порядком, он пояснил, что заступился за женщину, у которой хотели отнять портрет родственника-фронтовика, сообщает РИА «Новости». Помощь пострадавшему оказали представители Красного Креста.

По данным информагентства, в акции «Бессмертный полк», которая традиционно проводится в День Победы, в Киеве собирались принять участие около трех тысяч человек.

Ранее руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константин Воробьев подвергся нападению в центре Киева. Радикалы облили его зеленкой, когда он хотел возложить цветы к Вечному огню.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров