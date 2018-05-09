В Киеве напали на участников «Бессмертного полка»

13:22 09 мая 2018 0

Акцию «Бессмертный полк» поддержали три тысячи киевлян Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Украинские националисты напали на участников акции «Бессмертный полк» в Киеве. Есть один пострадавший — ему разбили нос.

Драка произошла возле станции метро «Арсенальная». Спровоцировали ее националисты, которые в толпе участников шествия начали петь украинский гимн. Началась потасовка. У одного из мужчин оказалось разбито лицо. Дружинникам, которые следили за порядком, он пояснил, что заступился за женщину, у которой хотели отнять портрет родственника-фронтовика, сообщает РИА «Новости». Помощь пострадавшему оказали представители Красного Креста.

По данным информагентства, в акции «Бессмертный полк», которая традиционно проводится в День Победы, в Киеве собирались принять участие около трех тысяч человек.

Ранее руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константин Воробьев подвергся нападению в центре Киева. Радикалы облили его зеленкой, когда он хотел возложить цветы к Вечному огню.