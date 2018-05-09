В Киеве напали на участников «Бессмертного полка»

Украинские националисты напали на участников акции «Бессмертный полк» в Киеве. Есть один пострадавший — ему разбили нос.
Драка произошла возле станции метро «Арсенальная». Спровоцировали ее националисты, которые в толпе участников шествия начали петь украинский гимн. Началась потасовка. У одного из мужчин оказалось разбито лицо. Дружинникам, которые следили за порядком, он пояснил, что заступился за женщину, у которой хотели отнять портрет родственника-фронтовика, сообщает РИА «Новости». Помощь пострадавшему оказали представители Красного Креста.
По данным информагентства, в акции «Бессмертный полк», которая традиционно проводится в День Победы, в Киеве собирались принять участие около трех тысяч человек.
Ранее руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) Константин Воробьев подвергся нападению в центре Киева. Радикалы облили его зеленкой, когда он хотел возложить цветы к Вечному огню.