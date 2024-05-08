Армия России освободила Кисловку в Харьковской области

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, десант на броне
Российские бойцы взяли под контроль Кисловку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что населенный пункт был взят военными «западной» группировки войск.

Ранее сообщалось об освобождении Котляровки Харьковской области. Во взятии пункта участвовали силы группировки войск «Центр».

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Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что населенный пункт был взят военными «западной» группировки войск. Ранее сообщалось об освобождении Котляровки Харьковской области. Во взятии пункта участвовали силы группировки войск «Центр».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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