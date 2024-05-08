Армия России освободила Кисловку в Харьковской области

Российские бойцы взяли под контроль Кисловку
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что населенный пункт был взят военными «западной» группировки войск.
Ранее сообщалось об освобождении Котляровки Харьковской области. Во взятии пункта участвовали силы группировки войск «Центр».
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