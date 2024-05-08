Армия России освободила Кисловку в Харьковской области

08 мая 2024 в 15:35 Размер текста - 17 +

Российские бойцы взяли под контроль Кисловку Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что населенный пункт был взят военными «западной» группировки войск. Ранее сообщалось об освобождении Котляровки Харьковской области. Во взятии пункта участвовали силы группировки войск «Центр». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Кисловка в Харьковской области. Об этом отчитались в Министерстве обороны РФ. Уточняется, что населенный пункт был взят военными «западной» группировки войск. Ранее сообщалось об освобождении Котляровки Харьковской области. Во взятии пункта участвовали силы группировки войск «Центр».