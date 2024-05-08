Телеканал «Пятница!» опроверг участие Ивлеевой в съемках «Орла и решки»

08 мая 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В съемках «Орла и решки» не будет участвовать блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». «Телеканал „Пятница!“ никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — заявили в пресс-службе канала, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет и о шоу «Орел и решка». Ранее Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка». Она анонсировала, что новые выпуски будут снимать о путешествиях по России. В декабре блогер устроила «голую вечеринку», из-за чего подверглась критике, она потеряла рекламные контракты. В мае она дала первое за полгода интервью, в котором признала, что организация этой вечеринки была неуместна.