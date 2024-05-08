Телеканал «Пятница!» опроверг участие Ивлеевой в съемках «Орла и решки»

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Клипарт. Салехард, орел и решка
«Пятница!» не планирует снимать никаких «Орел и решка» с участием Ивлеевой Фото:
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Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

В съемках «Орла и решки» не будет участвовать блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!».

«Телеканал „Пятница!“ никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — заявили в пресс-службе канала, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет и о шоу «Орел и решка».

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Последствия «голой вечеринки» и бегство из РФ: Ивлеева дала первое интервью после долгого молчания

Ранее Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка». Она анонсировала, что новые выпуски будут снимать о путешествиях по России.

В декабре блогер устроила «голую вечеринку», из-за чего подверглась критике, она потеряла рекламные контракты. В мае она дала первое за полгода интервью, в котором признала, что организация этой вечеринки была неуместна.

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В съемках «Орла и решки» не будет участвовать блогер Анастасия Ивлеева. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница!». «Телеканал „Пятница!“ никаких шоу с участием Ивлеевой не планирует», — заявили в пресс-службе канала, передает РИА Новости. Уточняется, что речь идет и о шоу «Орел и решка». Ранее Ивлеева заявила о возвращении в шоу «Орел и решка». Она анонсировала, что новые выпуски будут снимать о путешествиях по России. В декабре блогер устроила «голую вечеринку», из-за чего подверглась критике, она потеряла рекламные контракты. В мае она дала первое за полгода интервью, в котором признала, что организация этой вечеринки была неуместна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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