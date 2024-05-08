МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ из-за споров о помехах GPS

Временного поверенного в делах России вызвали в Министерство иностранных дел Эстонии из-за сообщений о помехах сигнала GPS. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
«Подавление Россией системы спутниковой навигации со временем только усилилось, сея путаницу и серьезно затрагивая гражданскую авиацию. Это действие России является нарушением правил радиосвязи Международного союза электросвязи (ITU), которые запрещают создание подобных сбоев, и мы передали это сообщение российскому поверенному в делах», — говорится в
Власти Эстонии считают, что проблемы с сигналом GPS являются следствием гибридной деятельности России, связанной со спецоперацией на Украине. Глава МИД Маргус Цакхна заявил, что помехи сигналу GPS нанесли серьезный ущерб воздушному движению страны.
Ранее сообщалось, что страны Балтии обвинили Россию в помехах сигналу GPS, что мешает работе авиации в регионе. Журналисты задали вопрос об этом пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову. Он переадресовал его в Минтранс.
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