Как указ Путина об историческом просвещении изменит жизнь россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ был подписал главой государства 8 мая. О том, как указ Путина изменит жизнь россиян — в материале URA.RU.
Преподавание истории
В указ включено создание методологии преподавания истории в задачи госполитики. Единая методология должна быть принята, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Речь идет о повышении исторической грамотности граждан России, проживающих на территории страны и соотечественников за рубежом.
Борьба с угрозами извне
России для противодействия рискам и угрозам необходим комплекс мер. Согласно документу, должны быть предприняты скоординированные и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещения населения имеет образовательное и воспитательное значение для безопасного развития личности и государства.
На что направлен документ
Основы государственной политики страны в области исторического просвещения направлена на сплочение российского общества. В том числе речь о поддержании гражданского мира и согласия на основе осмысления исторического прошлого.
«Россия — государство-цивилизация»
«Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в документе.
Кроме того, подчеркивается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Их защита является условием для развития страны и ее суверенитета.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.