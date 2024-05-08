Как указ Путина об историческом просвещении изменит жизнь россиян

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
Путин утвердил Основы государственной политики страны в области исторического просвещения Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ был подписал главой государства 8 мая. О том, как указ Путина изменит жизнь россиян — в материале URA.RU.

Преподавание истории

В указ включено создание методологии преподавания истории в задачи госполитики. Единая методология должна быть принята, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Речь идет о повышении исторической грамотности граждан России, проживающих на территории страны и соотечественников за рубежом.

Борьба с угрозами извне

России для противодействия рискам и угрозам необходим комплекс мер. Согласно документу, должны быть предприняты скоординированные и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещения населения имеет образовательное и воспитательное значение для безопасного развития личности и государства.

На что направлен документ

Основы государственной политики страны в области исторического просвещения направлена на сплочение российского общества. В том числе речь о поддержании гражданского мира и согласия на основе осмысления исторического прошлого.

«Россия — государство-цивилизация»

«Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в документе.

Кроме того, подчеркивается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Их защита является условием для развития страны и ее суверенитета.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ был подписал главой государства 8 мая. О том, как указ Путина изменит жизнь россиян — в материале URA.RU. В указ включено создание методологии преподавания истории в задачи госполитики. Единая методология должна быть принята, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Речь идет о повышении исторической грамотности граждан России, проживающих на территории страны и соотечественников за рубежом. России для противодействия рискам и угрозам необходим комплекс мер. Согласно документу, должны быть предприняты скоординированные и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещения населения имеет образовательное и воспитательное значение для безопасного развития личности и государства. Основы государственной политики страны в области исторического просвещения направлена на сплочение российского общества. В том числе речь о поддержании гражданского мира и согласия на основе осмысления исторического прошлого. «Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в документе. Кроме того, подчеркивается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Их защита является условием для развития страны и ее суверенитета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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