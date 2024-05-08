Как указ Путина об историческом просвещении изменит жизнь россиян

Путин утвердил основы госполитики в области исторического просвещения

08 мая 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Путин утвердил Основы государственной политики страны в области исторического просвещения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ был подписал главой государства 8 мая. О том, как указ Путина изменит жизнь россиян — в материале URA.RU. Преподавание истории В указ включено создание методологии преподавания истории в задачи госполитики. Единая методология должна быть принята, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Речь идет о повышении исторической грамотности граждан России, проживающих на территории страны и соотечественников за рубежом. Борьба с угрозами извне России для противодействия рискам и угрозам необходим комплекс мер. Согласно документу, должны быть предприняты скоординированные и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещения населения имеет образовательное и воспитательное значение для безопасного развития личности и государства. На что направлен документ Основы государственной политики страны в области исторического просвещения направлена на сплочение российского общества. В том числе речь о поддержании гражданского мира и согласия на основе осмысления исторического прошлого. «Россия — государство-цивилизация» «Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в документе. Кроме того, подчеркивается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Их защита является условием для развития страны и ее суверенитета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении Основ государственной политики страны в области исторического просвещения. Соответствующий документ был подписал главой государства 8 мая. О том, как указ Путина изменит жизнь россиян — в материале URA.RU. В указ включено создание методологии преподавания истории в задачи госполитики. Единая методология должна быть принята, начиная с дошкольного уровня и заканчивая вузовским. Речь идет о повышении исторической грамотности граждан России, проживающих на территории страны и соотечественников за рубежом. России для противодействия рискам и угрозам необходим комплекс мер. Согласно документу, должны быть предприняты скоординированные и масштабной работы в области исторического просвещения, образования и науки. Системное и массовое историческое просвещения населения имеет образовательное и воспитательное значение для безопасного развития личности и государства. Основы государственной политики страны в области исторического просвещения направлена на сплочение российского общества. В том числе речь о поддержании гражданского мира и согласия на основе осмысления исторического прошлого. «Россия — великая страна с многовековой историей, государство-цивилизация, сплотившее русский и многие другие народы на пространстве Евразии в единую культурно-историческую общность и внесшее огромный вклад в общемировое развитие», — говорится в документе. Кроме того, подчеркивается, что в основе самосознания российского общества лежат формировавшиеся и развивавшиеся на протяжении всей истории традиционные духовно-нравственные и культурно-исторические ценности. Их защита является условием для развития страны и ее суверенитета.