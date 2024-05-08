Raiffeisen Bank передумал выводить капитал из России

Bloomberg: Raiffeisen банк отменил сделку для вывода капитала из России

08 мая 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

Raiffeisen Bank не будет выводить активы из РФ, сообщает Bloomberg Фото: Игорь Пантин © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Австрийский банк Raiffeisen отменил сделку, по итогам которой он бы вывел свои активы из России. Об этом сообщает Bloomberg. «В ходе недавних переговоров с соответствующими органами Raiffeisen Bank International AG <…> решил выйти из сделки», — сообщают журналисты, ссылаясь на заявления венского кредитора. По его словам, банк не смог получить необходимые условия для продолжения сделки, поэтому представители решили прекратить сделку в целях безопасности. Ранее Raiffeisen пытался выкупить доли строительной компании Strabag, акции которой принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, передает телеканал 360. Власти Австрии пытались убедить банк отказаться от сделки, так как она противоречит санкциям, введенным против России. Отмечалось также, что австрийский банк планировал уйти из РФ до конца 2024 года, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Австрийский банк Raiffeisen отменил сделку, по итогам которой он бы вывел свои активы из России. Об этом сообщает Bloomberg. «В ходе недавних переговоров с соответствующими органами Raiffeisen Bank International AG <…> решил выйти из сделки», — сообщают журналисты, ссылаясь на заявления венского кредитора. По его словам, банк не смог получить необходимые условия для продолжения сделки, поэтому представители решили прекратить сделку в целях безопасности. Ранее Raiffeisen пытался выкупить доли строительной компании Strabag, акции которой принадлежат российскому миллиардеру Олегу Дерипаске, передает телеканал 360. Власти Австрии пытались убедить банк отказаться от сделки, так как она противоречит санкциям, введенным против России. Отмечалось также, что австрийский банк планировал уйти из РФ до конца 2024 года, передает «Национальная служба новостей».