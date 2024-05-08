РИАН: ХАМАС отказалось от переезда из Катара в Турцию

08 мая 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Лидеры ХАМАС не намерены переносить офис в Турцию, сообщил источник Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Палестинское движение ХАМАС опровергло сведение о переезде офиса группировки из Катара в Турцию. Об этом сообщил источник, близкий к палестинским боевикам. «Анкара предложила лидерам ХАМАС во время переговоров в Стамбуле 20 апреля перенос офиса движения в Анкару, но движение ответило отказом. Решение связано с тем, что движение не желает вновь открывать офис в Турции после того, как Анкара потребовала от ХАМАС покинуть страну после начала операции [в секторе Газа] 7 октября», — передает слова источника РИА Новости. По словам собеседника агентства, некоторые лидеры движения находятся в Катаре, а некоторые располагаются в Турции. При этом руководство ХАМАС периодически ездят то в одно государство, то в другое с рабочими визитами. О переезде группировки в Турцию ранее сообщили в СМИ. Кроме того, стало известно, что США призвали Доху изгнать ХАМАС из города в случае, если движение продолжит отвергать предложения о прекращении огня в секторе Газа, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Палестинское движение ХАМАС опровергло сведение о переезде офиса группировки из Катара в Турцию. Об этом сообщил источник, близкий к палестинским боевикам. «Анкара предложила лидерам ХАМАС во время переговоров в Стамбуле 20 апреля перенос офиса движения в Анкару, но движение ответило отказом. Решение связано с тем, что движение не желает вновь открывать офис в Турции после того, как Анкара потребовала от ХАМАС покинуть страну после начала операции [в секторе Газа] 7 октября», — передает слова источника РИА Новости. По словам собеседника агентства, некоторые лидеры движения находятся в Катаре, а некоторые располагаются в Турции. При этом руководство ХАМАС периодически ездят то в одно государство, то в другое с рабочими визитами. О переезде группировки в Турцию ранее сообщили в СМИ. Кроме того, стало известно, что США призвали Доху изгнать ХАМАС из города в случае, если движение продолжит отвергать предложения о прекращении огня в секторе Газа, пишет «Национальная служба новостей».