Спецслужбы Грузии: добровольцев с Украины готовят к беспорядкам в Тбилиси

08 мая 2024 в 11:28 Размер текста - 17 +

Митингующие хотят использовать тактику «цветных революций» Фото: Наталья Борисова © URA.RU Спецслужбы Грузии предупредили о возможных беспорядках на митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси с участием добровольцев с Украины. По данным ведомства, грузины, воюющие на Украине, намерены вернуться в Грузию и участвовать в провокациях. «Некоторые группы людей пытаются устроить провокации <…> В этих преступных планах активно участвуют <…> определенная часть воюющих на Украине грузин, которые заявляют о готовности приехать в Грузию и активно участвуют в планируемом насилии против полиции», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в соцсети Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) грузинских спецслужб. По информации ведомства, финансирование организаторов протестов осуществляется из-за рубежа через криптовалютные переводы. Там отметили, что митингующие намерены блокировать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания, используя тактику «цветных революций». Целью организаторов, как заявили в спецслужбе, является попытка насильственного захвата власти. Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. Гражданские активисты и силовые структуры столкнулись в ночных стычках. Силовики использовали перцовые баллончики, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, передает «Национальная служба новостей». Столкновения между участниками акций и правоохранителями продолжались на протяжении всей ночи. Однако 2 мая 2024 сообщалось об окончании протестов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спецслужбы Грузии предупредили о возможных беспорядках на митингах против законопроекта об иноагентах в Тбилиси с участием добровольцев с Украины. По данным ведомства, грузины, воюющие на Украине, намерены вернуться в Грузию и участвовать в провокациях. «Некоторые группы людей пытаются устроить провокации <…> В этих преступных планах активно участвуют <…> определенная часть воюющих на Украине грузин, которые заявляют о готовности приехать в Грузию и активно участвуют в планируемом насилии против полиции», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в соцсети Facebook (относится к организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ) грузинских спецслужб. По информации ведомства, финансирование организаторов протестов осуществляется из-за рубежа через криптовалютные переводы. Там отметили, что митингующие намерены блокировать транспортные узлы и забаррикадировать административные здания, используя тактику «цветных революций». Целью организаторов, как заявили в спецслужбе, является попытка насильственного захвата власти. Принятие закона об иноагентах во втором чтении вызвало новую волну протестов в Грузии. Гражданские активисты и силовые структуры столкнулись в ночных стычках. Силовики использовали перцовые баллончики, резиновые пули и водометы для разгона демонстрантов, передает «Национальная служба новостей». Столкновения между участниками акций и правоохранителями продолжались на протяжении всей ночи. Однако 2 мая 2024 сообщалось об окончании протестов.