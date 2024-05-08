Путин поздравил иностранных лидеров с Днем Победы

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Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств Фото:

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств и их гражданам. Глава государства поздравил их с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле.

«Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии», — говорится в сообщении. В том числе речь идет о народах Грузии и Молдавии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что Россия благодарна и уважает тех, кто в годы войны сражался на фронте и трудился в тылу. Он добавил, что дружба, которая была «закалена» в годы войны останется основой для развития отношений между всеми государствами.

«Важно бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», — приводятся на сайте слова главы государства.

Кроме того, в обращении к иностранным лидерам и гражданам их стран, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Президент пожелал здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.

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Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств и их гражданам. Глава государства поздравил их с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле. «Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии», — говорится в сообщении. В том числе речь идет о народах Грузии и Молдавии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Россия благодарна и уважает тех, кто в годы войны сражался на фронте и трудился в тылу. Он добавил, что дружба, которая была «закалена» в годы войны останется основой для развития отношений между всеми государствами. «Важно бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», — приводятся на сайте слова главы государства. Кроме того, в обращении к иностранным лидерам и гражданам их стран, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Президент пожелал здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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