Путин поздравил иностранных лидеров с Днем Победы

08 мая 2024 в 14:18 Размер текста - 17 +

Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств и их гражданам. Глава государства поздравил их с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле. «Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии», — говорится в сообщении. В том числе речь идет о народах Грузии и Молдавии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Россия благодарна и уважает тех, кто в годы войны сражался на фронте и трудился в тылу. Он добавил, что дружба, которая была «закалена» в годы войны останется основой для развития отношений между всеми государствами. «Важно бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», — приводятся на сайте слова главы государства. Кроме того, в обращении к иностранным лидерам и гражданам их стран, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Президент пожелал здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин направил поздравления лидерам иностранных государств и их гражданам. Глава государства поздравил их с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в Кремле. «Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии», — говорится в сообщении. В том числе речь идет о народах Грузии и Молдавии. Оно опубликовано на официальном сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Россия благодарна и уважает тех, кто в годы войны сражался на фронте и трудился в тылу. Он добавил, что дружба, которая была «закалена» в годы войны останется основой для развития отношений между всеми государствами. «Важно бережно хранить и передавать следующим поколениям славные традиции дружбы и взаимовыручки, которые помогли нашим отцам и дедам с честью выдержать нелегкие военные испытания и сокрушить нацизм», — приводятся на сайте слова главы государства. Кроме того, в обращении к иностранным лидерам и гражданам их стран, Путин передал слова признательности ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Президент пожелал здоровья, бодрости духа, долголетия и благополучия.