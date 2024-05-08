Наука и техника Россия и Китай начали разработку ядерной энергоустановки для лунной станции 08 мая 2024 в 11:56 Размер текста - 17 + Россия и Китай хотят вместе изучать Луну Фото: Анна Майорова © URA.RU Россия и Китай начали совестную разработку ядерной энергетической установки. Она будет использоватся в проекте лунной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции», — приводит РИА Новости слова Борисова. Доставка и установка энергоустановки ожидается в 2033—2035 годах. Создание лунной станции планируется развернуть в два этапа и начнется в 2025 году. Ожидается, что станция будет состоять из нескольких модулей, ожидается длительная эксплуатация с перспективой присутствия человека. Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские экскременты и лунные наблюдения. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы, которые касаются программы ядерной энергетической установки. По его словам, необходимо вовремя финансировать эту работу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Россия и Китай начали совестную разработку ядерной энергетической установки. Она будет использоватся в проекте лунной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции», — приводит РИА Новости слова Борисова. Доставка и установка энергоустановки ожидается в 2033—2035 годах. Создание лунной станции планируется развернуть в два этапа и начнется в 2025 году. Ожидается, что станция будет состоять из нескольких модулей, ожидается длительная эксплуатация с перспективой присутствия человека. Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские экскременты и лунные наблюдения. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы, которые касаются программы ядерной энергетической установки. По его словам, необходимо вовремя финансировать эту работу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям