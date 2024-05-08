Россия и Китай начали разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

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Рабочий визит первого Заместителя Губернатора Свердловской области Алексея Орлова в Каменск-Уральский. Свердловская область, луна
Россия и Китай хотят вместе изучать Луну Фото:

Россия и Китай начали совестную разработку ядерной энергетической установки. Она будет использоватся в проекте лунной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

«Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции», — приводит РИА Новости слова Борисова. Доставка и установка энергоустановки ожидается в 2033—2035 годах.

Создание лунной станции планируется развернуть в два этапа и начнется в 2025 году. Ожидается, что станция будет состоять из нескольких модулей, ожидается длительная эксплуатация с перспективой присутствия человека. Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские экскременты и лунные наблюдения.

В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы, которые касаются программы ядерной энергетической установки. По его словам, необходимо вовремя финансировать эту работу.

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Россия и Китай начали совестную разработку ядерной энергетической установки. Она будет использоватся в проекте лунной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов. «Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции», — приводит РИА Новости слова Борисова. Доставка и установка энергоустановки ожидается в 2033—2035 годах. Создание лунной станции планируется развернуть в два этапа и начнется в 2025 году. Ожидается, что станция будет состоять из нескольких модулей, ожидается длительная эксплуатация с перспективой присутствия человека. Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские экскременты и лунные наблюдения. В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы, которые касаются программы ядерной энергетической установки. По его словам, необходимо вовремя финансировать эту работу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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