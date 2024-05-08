Россия и Китай начали разработку ядерной энергоустановки для лунной станции

Россия и Китай начали совестную разработку ядерной энергетической установки. Она будет использоватся в проекте лунной станции, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
«Началась разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции», — приводит РИА Новости слова Борисова. Доставка и установка энергоустановки ожидается в 2033—2035 годах.
Создание лунной станции планируется развернуть в два этапа и начнется в 2025 году. Ожидается, что станция будет состоять из нескольких модулей, ожидается длительная эксплуатация с перспективой присутствия человека. Россия и Китай планируют создать на Луне и орбите комплекс, который будет изучать спутник Земли, проводить исследовательские экскременты и лунные наблюдения.
В марте 2024 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству изучить вопросы, которые касаются программы ядерной энергетической установки. По его словам, необходимо вовремя финансировать эту работу.
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