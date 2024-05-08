Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых мигрантов

08 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Шестеро человек находились в рабстве у жительницы Подмосковья Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Подмосковье задержали местную жительницу, подозреваемую в удержании в рабстве шестерых мигрантов. Об этом сообщили в подмосковной полиции. «По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — говорится в telegram-канале полиции Подмосковья. Уточняется, что женщина применяла забрала их документы и телефоны, а также применяла к ним физическую силу. По данным правоохранителей, жительница Подмосковья заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их. Сейчас подозреваемая доставлена в отдел полиции. Также следствием было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, она будет заключена под стражу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье задержали местную жительницу, подозреваемую в удержании в рабстве шестерых мигрантов. Об этом сообщили в подмосковной полиции. «По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — говорится в telegram-канале полиции Подмосковья. Уточняется, что женщина применяла забрала их документы и телефоны, а также применяла к ним физическую силу. По данным правоохранителей, жительница Подмосковья заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их. Сейчас подозреваемая доставлена в отдел полиции. Также следствием было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, она будет заключена под стражу.