Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых мигрантов

В Подмосковье задержали местную жительницу, подозреваемую в удержании в рабстве шестерых мигрантов. Об этом сообщили в подмосковной полиции.
«По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — говорится в telegram-канале полиции Подмосковья. Уточняется, что женщина применяла забрала их документы и телефоны, а также применяла к ним физическую силу.
По данным правоохранителей, жительница Подмосковья заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их.
Сейчас подозреваемая доставлена в отдел полиции. Также следствием было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, она будет заключена под стражу.
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