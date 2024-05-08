Жительница Подмосковья держала в рабстве шестерых мигрантов

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Шестеро человек находились в рабстве у жительницы Подмосковья Фото:

В Подмосковье задержали местную жительницу, подозреваемую в удержании в рабстве шестерых мигрантов. Об этом сообщили в подмосковной полиции.

«По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — говорится в telegram-канале полиции Подмосковья. Уточняется, что женщина применяла забрала их документы и телефоны, а также применяла к ним физическую силу.

По данным правоохранителей, жительница Подмосковья заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их.

Сейчас подозреваемая доставлена в отдел полиции. Также следствием было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, она будет заключена под стражу.

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В Подмосковье задержали местную жительницу, подозреваемую в удержании в рабстве шестерых мигрантов. Об этом сообщили в подмосковной полиции. «По предварительной информации, злоумышленница незаконно удерживала пятерых мужчин и женщину в квартире одного из домов в городе Балашихе», — говорится в telegram-канале полиции Подмосковья. Уточняется, что женщина применяла забрала их документы и телефоны, а также применяла к ним физическую силу. По данным правоохранителей, жительница Подмосковья заставляла нелегальных работников просить милостыню на улицах. Она приводила мигрантов на место «заработков», где контролировала их. Сейчас подозреваемая доставлена в отдел полиции. Также следствием было возбуждено уголовное дело в отношении злоумышленницы, она будет заключена под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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