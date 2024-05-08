В Пулково перед вылетом у самолета протек двигатель

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, шасси, авиация, самолет
У самолета протек двигатель перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву, передает РЕ ТВ Фото:

В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передает telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя.

Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта.

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В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. «Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передает telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя. Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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