В Пулково перед вылетом у самолета протек двигатель

08 мая 2024 в 17:12 Размер текста - 17 +

У самолета протек двигатель перед вылетом из Санкт-Петербурга в Москву, передает РЕ ТВ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. «Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передае т telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя. Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. «Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передает telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя. Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта.