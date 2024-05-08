В Пулково перед вылетом у самолета протек двигатель

В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передает telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя.
Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта.
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В Пулково при подготовке к вылету из Санкт-Петербурга в Москву у самолета обнаружили техническую неисправность в виде протечки двигателя. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия. «Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия с самолетом в Пулково. <…> При подготовке самолета авиакомпании S7 Airlines к вылету в Москву была обнаружена техническая неисправность», — передает telegram-канал ведомства. Авторы РЕН ТВ уточнили, что техническая неисправность, о которой сообщает транспортная прокуратура — это протечка двигателя. Вылететь должны были 174 пассажира. В настоящий момент они находятся в хоне ожидания аэропорта.