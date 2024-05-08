Появилось фото наград Иванова, которые его защита принесла в суд

В Интернете появилось фото наград задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в особо крупной взятке. По данным СМИ, на заседание суда, которое проходит 8 мая, защита бывшего заместителя принесла четыре пакета с наградами.
На фото видно, как награды Иванова занимают весь стол. Сами они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Кадры опубликовал telegram-канал «Кровавая барыня».
Ранее сообщалось о задержании Иванова по подозрению во взятке 1,185 миллиарда рублей. Экс-замминистра не признал вину, из-за чего 8 мая проходит заседание по оспариванию его ареста.
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