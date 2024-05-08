Появилось фото наград Иванова, которые его защита принесла в суд

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Замминистр обороны Тимур Иванов посетил Пермское суворовское военное училище. Пермь, иванов тимур
Защита Тимура Иванова принесла пакеты с наградами на судебное разбирательство Фото:
новость из сюжета
Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

В Интернете появилось фото наград задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в особо крупной взятке. По данным СМИ, на заседание суда, которое проходит 8 мая, защита бывшего заместителя принесла четыре пакета с наградами.

На фото видно, как награды Иванова занимают весь стол. Сами они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Кадры опубликовал telegram-канал «Кровавая барыня».

Ранее сообщалось о задержании Иванова по подозрению во взятке 1,185 миллиарда рублей. Экс-замминистра не признал вину, из-за чего 8 мая проходит заседание по оспариванию его ареста.

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В Интернете появилось фото наград задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в особо крупной взятке. По данным СМИ, на заседание суда, которое проходит 8 мая, защита бывшего заместителя принесла четыре пакета с наградами. На фото видно, как награды Иванова занимают весь стол. Сами они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Кадры опубликовал telegram-канал «Кровавая барыня». Ранее сообщалось о задержании Иванова по подозрению во взятке 1,185 миллиарда рублей. Экс-замминистра не признал вину, из-за чего 8 мая проходит заседание по оспариванию его ареста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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