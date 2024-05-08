Появилось фото наград Иванова, которые его защита принесла в суд

08 мая 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Защита Тимура Иванова принесла пакеты с наградами на судебное разбирательство Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке В Интернете появилось фото наград задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в особо крупной взятке. По данным СМИ, на заседание суда, которое проходит 8 мая, защита бывшего заместителя принесла четыре пакета с наградами. На фото видно, как награды Иванова занимают весь стол. Сами они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Кадры опубликовал telegram-канал «Кровавая барыня». Ранее сообщалось о задержании Иванова по подозрению во взятке 1,185 миллиарда рублей. Экс-замминистра не признал вину, из-за чего 8 мая проходит заседание по оспариванию его ареста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Интернете появилось фото наград задержанного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова по обвинению в особо крупной взятке. По данным СМИ, на заседание суда, которое проходит 8 мая, защита бывшего заместителя принесла четыре пакета с наградами. На фото видно, как награды Иванова занимают весь стол. Сами они сложены в несколько стопок, в каждой из которых около 13 медалей и орденов. Кадры опубликовал telegram-канал «Кровавая барыня». Ранее сообщалось о задержании Иванова по подозрению во взятке 1,185 миллиарда рублей. Экс-замминистра не признал вину, из-за чего 8 мая проходит заседание по оспариванию его ареста.