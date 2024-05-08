Эксперт Безбородов опроверг резкий повышение тарифов в Китае на перевозки в РФ

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Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни. Екатеринбург, контейнер, грузоперевозки, контейнерный терминал, контейнерный склад
Алексей Безбородов опроверг слухи о повышении тарифов на контейнерные перевозки из Китая Фото:

В соцсетях начала распространяться информация о том, что Китай якобы резко повысил тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в Россию и республику Беларусь. Однако такая информация недостоверная, так как рост цен на контейнерные перевозки исключен из-за текущих особенностей рыночных отношений между Россией и КНР. Об этом рассказал аналитик по ж/д Алексей Безбородов.

«Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500-800 долларов, исключены самим фактом существования рынка», — отметил Алексей Безбородов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что рынок контейнерных перевозок огромен, поэтому даже при повышении тарифов всегда бы оставались более выгодные альтернативы.

Ранее СМИ писали, что КНР резко повысила тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию. Отмечалось, что якобы цены на перевозки выросли примерно на 800 долларов. Тогда слухи о росте цен связали с нехватками контейнеров для перевозок.

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В соцсетях начала распространяться информация о том, что Китай якобы резко повысил тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в Россию и республику Беларусь. Однако такая информация недостоверная, так как рост цен на контейнерные перевозки исключен из-за текущих особенностей рыночных отношений между Россией и КНР. Об этом рассказал аналитик по ж/д Алексей Безбородов. «Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500-800 долларов, исключены самим фактом существования рынка», — отметил Алексей Безбородов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что рынок контейнерных перевозок огромен, поэтому даже при повышении тарифов всегда бы оставались более выгодные альтернативы. Ранее СМИ писали, что КНР резко повысила тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию. Отмечалось, что якобы цены на перевозки выросли примерно на 800 долларов. Тогда слухи о росте цен связали с нехватками контейнеров для перевозок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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