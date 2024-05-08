Эксперт Безбородов опроверг резкий повышение тарифов в Китае на перевозки в РФ

В соцсетях начала распространяться информация о том, что Китай якобы резко повысил тарифы на железнодорожные грузовые перевозки в Россию и республику Беларусь. Однако такая информация недостоверная, так как рост цен на контейнерные перевозки исключен из-за текущих особенностей рыночных отношений между Россией и КНР. Об этом рассказал аналитик по ж/д Алексей Безбородов.
«Вариации о том, что завтра какая-то компания, будь то China Rail, будь то мелкий какой-нибудь экспедитор в Урумчи, вдруг поднял тарифы на 500-800 долларов, исключены самим фактом существования рынка», — отметил Алексей Безбородов в разговоре с РИА Новости. Он добавил, что рынок контейнерных перевозок огромен, поэтому даже при повышении тарифов всегда бы оставались более выгодные альтернативы.
Ранее СМИ писали, что КНР резко повысила тарифы на перевозки в Россию и Белоруссию. Отмечалось, что якобы цены на перевозки выросли примерно на 800 долларов. Тогда слухи о росте цен связали с нехватками контейнеров для перевозок.
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