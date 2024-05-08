В Москве синоптики прогнозируют самую холодную и снежную погоду на 9 мая за последние 25 лет. Об этом сообщает Shot.
«Синоптики отмечают аномально низкую температуру и прогнозируют, что на 9 мая будет самая холодная погода <…> за последние 25 лет за этот месяц», — передают авторы канала. В настоящий момент в столице фиксируют снегопад.
Ранее регионы Урала и Сибири в начале мая столкнулись с крупными снежными осадками в мае. Снег выпал неожиданно, поэтому многие оказались к этому неготовы. Например, из-за непогоды 4—5 мая в Свердловской области без электричества остались более 70 тысяч жителей.
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