Синоптики предсказали москвичам самое холодное за 25 лет 9 мая. Видео

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Майский снег (продолжение). Екатеринбург , непогода, женщина с зонтом, снегопад
В Москве на 9 мая будет аномально низкая температура по сравнению с прошлыми годами, передает Shot Фото:

В Москве синоптики прогнозируют самую холодную и снежную погоду на 9 мая за последние 25 лет. Об этом сообщает Shot.

«Синоптики отмечают аномально низкую температуру и прогнозируют, что на 9 мая будет самая холодная погода <…> за последние 25 лет за этот месяц», — передают авторы канала. В настоящий момент в столице фиксируют снегопад.

Ранее регионы Урала и Сибири в начале мая столкнулись с крупными снежными осадками в мае. Снег выпал неожиданно, поэтому многие оказались к этому неготовы. Например, из-за непогоды 4—5 мая в Свердловской области без электричества остались более 70 тысяч жителей.

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В Москве синоптики прогнозируют самую холодную и снежную погоду на 9 мая за последние 25 лет. Об этом сообщает Shot. «Синоптики отмечают аномально низкую температуру и прогнозируют, что на 9 мая будет самая холодная погода <…> за последние 25 лет за этот месяц», — передают авторы канала. В настоящий момент в столице фиксируют снегопад. Ранее регионы Урала и Сибири в начале мая столкнулись с крупными снежными осадками в мае. Снег выпал неожиданно, поэтому многие оказались к этому неготовы. Например, из-за непогоды 4—5 мая в Свердловской области без электричества остались более 70 тысяч жителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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