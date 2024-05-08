В Индии арестовали четырех человек, вербовавших граждан для участия в СВО

В Индии спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию. Об этом сообщили в индийском Центральном бюро расследований (CBI).
«Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им прибыльную работу за рубежом», — говорится в сообщении. Информацию передает РБК.
Уточняется, что вербовщики заманивали граждан через соцсети, предлагая высокооплачиваемую работу в России. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий. Одним из задержанных был Ниджил Джоби Бенсам, работавший в РФ переводчиком. В CBI заявили, что ведутся поиски других фигурантов этого дела.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.