В Индии арестовали четырех человек, вербовавших граждан для участия в СВО

08 мая 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Индийцев вербовали для участия в спецоперации, заявили в CBI Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Индии спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию. Об этом сообщили в индийском Центральном бюро расследований (CBI). «Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им прибыльную работу за рубежом», — говорится в сообщении. Информацию передает РБК. Уточняется, что вербовщики заманивали граждан через соцсети, предлагая высокооплачиваемую работу в России. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий. Одним из задержанных был Ниджил Джоби Бенсам, работавший в РФ переводчиком. В CBI заявили, что ведутся поиски других фигурантов этого дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Индии спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию. Об этом сообщили в индийском Центральном бюро расследований (CBI). «Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им прибыльную работу за рубежом», — говорится в сообщении. Информацию передает РБК. Уточняется, что вербовщики заманивали граждан через соцсети, предлагая высокооплачиваемую работу в России. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий. Одним из задержанных был Ниджил Джоби Бенсам, работавший в РФ переводчиком. В CBI заявили, что ведутся поиски других фигурантов этого дела.