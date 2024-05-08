В Индии арестовали четырех человек, вербовавших граждан для участия в СВО

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Индийцев вербовали для участия в спецоперации, заявили в CBI Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Индии спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию. Об этом сообщили в индийском Центральном бюро расследований (CBI).

«Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им прибыльную работу за рубежом», — говорится в сообщении. Информацию передает РБК.

Уточняется, что вербовщики заманивали граждан через соцсети, предлагая высокооплачиваемую работу в России. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий. Одним из задержанных был Ниджил Джоби Бенсам, работавший в РФ переводчиком. В CBI заявили, что ведутся поиски других фигурантов этого дела.

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В Индии спецслужбы задержали четырех человек, которые вербовали граждан для отправки на спецоперацию. Об этом сообщили в индийском Центральном бюро расследований (CBI). «Оперативники индийского Центрального бюро расследований (CBI) задержали четырех человек, которые вербовали местных жителей на службу в зону военной операции на Украине, обещая им прибыльную работу за рубежом», — говорится в сообщении. Информацию передает РБК. Уточняется, что вербовщики заманивали граждан через соцсети, предлагая высокооплачиваемую работу в России. Тех, кто откликался, обучали военному делу и принудительно отправляли в зону боевых действий. Одним из задержанных был Ниджил Джоби Бенсам, работавший в РФ переводчиком. В CBI заявили, что ведутся поиски других фигурантов этого дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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