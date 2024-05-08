Newsweek: Россия уничтожила редкую британскую ракету на Украине

08 мая 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожают технику Запада, которая поставляется на Украину, передает Newsweek Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Агрегатор War Vehicle Tracker, публикующий информацию о потерях военной техники в ходе конфликта между Россией и Украиной, опубликовал сообщение об уничтожении ВС РФ британской ракеты AIM-132 ASRAAM. Отмечается, что это довольно редкая и дорогая ракета. Об этом пишет Newsweek. «War Vehicle Tracker поделился показывающий вид с воздуха на транспортное средство с [AIM-132 ASRAAM] в поле в неизвестном месте», — передает Newsweek. Авторы материала также обратили внимание на реакцию пользователей из Великобритании, которые обнаружили, что уничтоженной оказалась именно ракета AIM-132 ASRAAM. Ее перевозил SupaCat. Пользователи отметили, что данная ракета является довольно дорогой и редкой. Боеприпасы такого типа давно не уничтожались, подчеркивают они. В годовщину спецоперации в Минобороны РФ отчитывались об итогах за два года. Они публиковали статистику уничтоженной техники. Отмечалось, что российская армия за два года СВО уничтожили свыше 2,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Агрегатор War Vehicle Tracker, публикующий информацию о потерях военной техники в ходе конфликта между Россией и Украиной, опубликовал сообщение об уничтожении ВС РФ британской ракеты AIM-132 ASRAAM. Отмечается, что это довольно редкая и дорогая ракета. Об этом пишет Newsweek. «War Vehicle Tracker поделился показывающий вид с воздуха на транспортное средство с [AIM-132 ASRAAM] в поле в неизвестном месте», — передает Newsweek. Авторы материала также обратили внимание на реакцию пользователей из Великобритании, которые обнаружили, что уничтоженной оказалась именно ракета AIM-132 ASRAAM. Ее перевозил SupaCat. Пользователи отметили, что данная ракета является довольно дорогой и редкой. Боеприпасы такого типа давно не уничтожались, подчеркивают они. В годовщину спецоперации в Минобороны РФ отчитывались об итогах за два года. Они публиковали статистику уничтоженной техники. Отмечалось, что российская армия за два года СВО уничтожили свыше 2,5 тысячи единиц бронетехники ВСУ.