Звезду «Кривого зеркала» Аскарова госпитализировали, когда он начал задыхаться

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Юрий Аскаров был госпитализирован в инфекционную больницу Фото:

Телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в Москве после того, как у него обнаружились проблемы с дыханием. Об этом рассказал сам артист. Он известен своими пародиями в юмористическом шоу «Кривое зеркало».

«Какой-то вирус словил. Вроде пневмония не подтвердилась, но пока неважно чувствую себя», — подчеркнул Аскаров в разговоре с телеканалом 360. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы по причине проблем с дыханием, уточнил артист авторам telegram-канала Shot. Отмечается, что пародист пробудет в больнице несколько дней. Он постепенно восстанавливается.

В конце прошлого года также сообщалось о госпитализации еще одного артиста «Кривого зеркала» — Валерия Пономаренко. Ему провели операцию по удалению тромбических образований.

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Телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в Москве после того, как у него обнаружились проблемы с дыханием. Об этом рассказал сам артист. Он известен своими пародиями в юмористическом шоу «Кривое зеркало». «Какой-то вирус словил. Вроде пневмония не подтвердилась, но пока неважно чувствую себя», — подчеркнул Аскаров в разговоре с телеканалом 360. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы по причине проблем с дыханием, уточнил артист авторам telegram-канала Shot. Отмечается, что пародист пробудет в больнице несколько дней. Он постепенно восстанавливается. В конце прошлого года также сообщалось о госпитализации еще одного артиста «Кривого зеркала» — Валерия Пономаренко. Ему провели операцию по удалению тромбических образований.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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