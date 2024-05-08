Звезду «Кривого зеркала» Аскарова госпитализировали, когда он начал задыхаться

08 мая 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Юрий Аскаров был госпитализирован в инфекционную больницу Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в Москве после того, как у него обнаружились проблемы с дыханием. Об этом рассказал сам артист. Он известен своими пародиями в юмористическом шоу «Кривое зеркало». «Какой-то вирус словил. Вроде пневмония не подтвердилась, но пока неважно чувствую себя», — подчеркнул Аскаров в разговоре с телеканалом 360. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы по причине проблем с дыханием, уточнил артист авторам telegram-канала Shot. Отмечается, что пародист пробудет в больнице несколько дней. Он постепенно восстанавливается. В конце прошлого года также сообщалось о госпитализации еще одного артиста «Кривого зеркала» — Валерия Пономаренко. Ему провели операцию по удалению тромбических образований. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Телеведущий Юрий Аскаров госпитализирован в Москве после того, как у него обнаружились проблемы с дыханием. Об этом рассказал сам артист. Он известен своими пародиями в юмористическом шоу «Кривое зеркало». «Какой-то вирус словил. Вроде пневмония не подтвердилась, но пока неважно чувствую себя», — подчеркнул Аскаров в разговоре с телеканалом 360. Он был госпитализирован в инфекционную больницу Москвы по причине проблем с дыханием, уточнил артист авторам telegram-канала Shot. Отмечается, что пародист пробудет в больнице несколько дней. Он постепенно восстанавливается. В конце прошлого года также сообщалось о госпитализации еще одного артиста «Кривого зеркала» — Валерия Пономаренко. Ему провели операцию по удалению тромбических образований.