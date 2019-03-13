После ареста обвиняемый не признавал вину Фото: Илья Московец © URA.RU

В Якутии школьного учителя физкультуры обвиняют в растлении несовершеннолетней школьницы. Уголовное дело уже передано в суд, рассказала журналистам пресс-секретарь следственного управления Следственного комитета по региону Надежда Дворецкая.

По данным силовиков, педагог совершал преступления с декабря 2017 по май 2018 года в школьном спортзале, в автомобиле и своей квартире. Всего — 29 эпизодов. На момент первого потерпевшей было 13 лет. Действия мужчины были пресечены родителями школьницы, которые увидели в ее мобильном телефоне переписку с учителем. О произошедшем они сообщили правоохранителям, после чего мужчину взяли под стражу, пишет РИА «Новости».

Изначально он не признавал вину, но его виновность подтвердилась во время расследования. Руководство школы привлечено к дисциплинарной ответственности.