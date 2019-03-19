18 марта 2019

Возле Санкт-Петербурга засекли ядерный бомбардировщик ВВС США

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
19 марта 2019 в 01:45
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Летно-тактическое учение с эскадрильей Ту-95МС в Рязанской области , военный самолет
Американский ядерный бомбардировщик приблизился к Санкт-Петербургу (архивное фото)Фото: Минобороны России

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный транспортировать ядерное оружие, приблизился к границам Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.

Изначально американский Boeing подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, после чего направился в сторону Петербурга, приблизившись к северной столице на 191 километр, пишет Nation News. Полет проходил на высоте восьми тысяч метров.

16 марта, напомним, такой же бомбардировщик приблизился к российской границе в районе Балтики. Военный эксперт в беседе с журналистами назвал это плохим знаком, поскольку ранее американцы не позволяли себе таких вольностей.

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