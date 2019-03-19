Возле Санкт-Петербурга засекли ядерный бомбардировщик ВВС США

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, способный транспортировать ядерное оружие, приблизился к границам Ленинградской области. Об этом свидетельствуют данные ресурса Plane Radar.
Изначально американский Boeing подлетел к границе Калининградской области, где сымитировал бомбардировку базы Балтийского флота, после чего направился в сторону Петербурга, приблизившись к северной столице на 191 километр, пишет Nation News. Полет проходил на высоте восьми тысяч метров.
18:40 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 18 марта 2019 г.
Направился в сторону Питера????????. pic.twitter.com/2wox6guwnf
16 марта, напомним, такой же бомбардировщик приблизился к российской границе в районе Балтики. Военный эксперт в беседе с журналистами назвал это плохим знаком, поскольку ранее американцы не позволяли себе таких вольностей.