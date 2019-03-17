Военный эксперт объяснил появление бомбардировщика США у границы РФ

Софья Носкова
© Служба новостей «URA.RU»
17 марта 2019 в 20:16
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Планы бомбардировщика были сорваны российскими летчикамиФОТО: Википедия

Появление американского бомбардировщика над Балтийским морем напоминает о временах холодной войны. Такое заявление агентству Nation News сделал военный эксперт Алексей Леонков.

«Появление этого самолета — это плохой знак, потому что раньше американцы себе таких вольностей не позволяли», — заявил эксперт изданию. Леонков связывает подлет с бомбардировщика к границе РФ с желанием США продемонстрировать возможность отправки своей военной техники в любую точку мира.

При этом Леонков уточнил, что Россия надежно защищает свои границы. По данным Министерства обороны страны, бомбардировщик В-52 ВВС США, маневрируя над Балтийским морем, не подлетал к границам РФ более, чем на 150 километров. Наши пилоты сорвали планы американских военных. Кроме того, отмечает эксперт, в РФ создано единое радиолокационное поле, поэтому специалисты быстро обнаруживают всех, кто приближается к границе.

Ранее, писало «URA.RU», стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США, который способен транспортировать ядерное оружие, приблизился к российской границы в районе Балтики.

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