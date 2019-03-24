23 марта 2019

На терпящем бедствие у Норвегии лайнере находятся четверо россиян. ВИДЕО

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
24 марта 2019 в 02:57
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Тактико-специальное учение
Людей эвакуируют на вертолетахФото: Вадим Ахметов © URA.RU

На борту терпящего бедствие у берегов Норвегии круизного лайнера находятся четверо россиян. Они все являются членами экипажа. По словам одного из них, сейчас проводится эвакуация, паники на корабле нет.

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О том, что на лайнере находятся не трое, а четверо граждан России, сообщило посольство РФ в Норвегии. Один человек из Москвы, один — из Петербурга, один — из Хасавюрта и еще один — из Астрахани. Последний рассказал РЕН ТВ, что сейчас спасатели эвакуируют пассажиров на вертолете:

«Все осложняется погодными условиями, но уже начали эвакуировать пассажиров. Персонал пока весь на месте. Паники нет. Все более-менее спокойны. Жертв нет, все хорошо», — сообщил Аман Мулдашев из Астрахани. Всего на борту лайнера, напомним, находятся порядка 1,3 тысячи человек. Эвакуированы 139. По словам представителя Объединенного центра координации поисково-спасательных операций Южной Норвегии Боргхильда Эльдёена, эвакуация будет продолжиться всю ночь, пишет RT.

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