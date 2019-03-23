В море у берегов Норвегии застряли 1,3 тысячи туристов

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
23 марта 2019 в 22:33
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Сейчас пассажиров лайнера эвакуируютФото: Wikipedia

У берегов Норвегии в море застрял круизный лайнер Viking Sky с 1,3 тысячи пассажиров на борту. Сейчас людей эвакуируют на другой корабль.

Авария на борту произошла 23 марта у западного побережья Норвегии. Viking Sky потерял ход и буквально застрял в море из-за проблем с двигателем, уточняет агентство Nation News. К месту ЧП отправились спасатели, которые эвакуируют пассажиров на специально подготовленный корабль. Эвакуацию затрудняет сильный ветер. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее подобная ситуация произошла с судном Maryland под флагами Либерии. Корабль, вышедший из Украины, сел на мель в Керченском проливе. Спасательная операция попала на видео.

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