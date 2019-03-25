Шнурова и Ахеджакову «поселят» в коммуналку. С участием звезд снимут фильм о серых буднях россиян. ВИДЕО

Семен Гринберг
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25 марта 2019 в 19:41
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Пресс-конференция Сергея Шнурова в ЕГСИ. Екатеринбург, шнуров сергей
СМИ опубликовали кадры с первого съемочного дняФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В Петербурге стартовали съемки фильма «Этаж» с актрисой Лией Ахеджаковой и музыкантом Сергеем Шнуровым в главных ролях. По словам генпродюсера ленты Эдуарда Пичугина, лирическая комедия расскажет историю о расселении людей из коммуналки и будет близка по духу к советской картине «Покровские ворота».

«Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это близко к „Покровским воротам“. Это жизненные, житейские ситуации», — цитирует Пичугина телеканал 78.

25 марта съемочная группа приехала Ботанический сад Петра Великого, где по традиции разбила кинематографическую тарелку с фамилиями актеров, режиссера и продюсера грядущей киноленты, передает «Пятый канал». На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как Шнуров ожидает начала съемок и фотографируется с поклонниками. Основная часть рабочего процесса запланирована на апрель.

Ранее Шнуров заявил, что приостанавливает концертную деятельность, напоминает телеканал «Царьград». По словам артиста, тур в 2019 году станет последним.

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