В Петербурге стартовали съемки фильма «Этаж» с актрисой Лией Ахеджаковой и музыкантом Сергеем Шнуровым в главных ролях. По словам генпродюсера ленты Эдуарда Пичугина, лирическая комедия расскажет историю о расселении людей из коммуналки и будет близка по духу к советской картине «Покровские ворота».
«Основной сюжет — это расселение коммунальной квартиры. Можно сделать отсыл, по-настроенчески это близко к „Покровским воротам“. Это жизненные, житейские ситуации», — цитирует Пичугина телеканал 78.
25 марта съемочная группа приехала Ботанический сад Петра Великого, где по традиции разбила кинематографическую тарелку с фамилиями актеров, режиссера и продюсера грядущей киноленты, передает «Пятый канал». На видеозаписи, опубликованной изданием, видно, как Шнуров ожидает начала съемок и фотографируется с поклонниками. Основная часть рабочего процесса запланирована на апрель.
Ранее Шнуров заявил, что приостанавливает концертную деятельность, напоминает телеканал «Царьград». По словам артиста, тур в 2019 году станет последним.