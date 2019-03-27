В США «запрещенный» после авиакатастрофы Boeing вернулся в аэропорт из-за ЧП

На борту самолета находилось два пассажира и двое пилотов Фото: flickr.com/Nathan Walkowiak

В США в аэропорту Орландо (штат Флорида) из-за проблем с двигателем экстренно совершил посадку самолет Boeing 737 Max авиакомпании Southwest Airlines. Авиалайнер направлялся из Орландо в Калифорнию, но из-за неполадок был вынужден вернуться в аэропорт вылета, передает RT. На борту воздушного судна находилось только два пассажира и двое пилотов. Информации о пострадавших нет.

Ранее «URA.RU» сообщало, что авиастроительная корпорация Boeing предложила Федеральному управлению гражданской авиации США временно приостановить полеты самолетов 737 MAX. Согласно сообщению на официальном сайте компании, это нужно сделать «с целью предосторожности и для того, чтобы успокоить общественность».

10 марта потерпел крушение Boeing 737 Max, совершавший рейс из Аддис-Абебы в столицу Кении. Тогда все 157 находящихся на борту человек погибли. 29 октября 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии. Тогда погибли все находившиеся на борту 189 человек.

Президент США Дональд Трамп заявил об остановке полетов Boeing 737 MAX. Эксплуатация самолетов Boeing модели 737 МАХ была прекращена по всему миру. Росавиация также запретила полеты данных воздушных судов в российском воздушном пространстве.