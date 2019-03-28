27 марта 2019

СМИ: в Москве похитили директора гостиницы

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 06:52
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Заседание Общественной палаты Свердловской области. Екатеринбург, мвд, шеврон, полиция, гибдд, дпс
Полиция объявила в городе план «Перехват»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Москве сотрудники полиции проверяют информацию о том, что в ночь на 28 марта был похищен директор четырёхзвёздочной гостиницы Moscow Holiday Hotel на северо-западе столицы.

По неподтвержденным данным, трое неизвестных подошли к руководителю отеля, представились сотрудниками Следственного комитета, заставили жертву сесть в BMW, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает «Пятый канал».

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины возможного похищения человека. По данным портала «Царьград», в Москве уже объявлен план «Перехват».

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