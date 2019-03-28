СМИ: в Москве похитили директора гостиницы

В Москве сотрудники полиции проверяют информацию о том, что в ночь на 28 марта был похищен директор четырёхзвёздочной гостиницы Moscow Holiday Hotel на северо-западе столицы.
По неподтвержденным данным, трое неизвестных подошли к руководителю отеля, представились сотрудниками Следственного комитета, заставили жертву сесть в BMW, после чего увезли в неизвестном направлении, сообщает «Пятый канал».
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины возможного похищения человека. По данным портала «Царьград», в Москве уже объявлен план «Перехват».