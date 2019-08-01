Елена Малышева заявила, что ее программу похудения дискредитируют мошенникиФото: скриншот Youtube канал «Жить здорово»
Телеведущая Елена Малышева пообещала мошенникам, которые используют ее программу похудения для получения прибыли, божью кару и «незабываемую» встречу с правоохранителями.
«В интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной!!! Не верьте им!!! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Помните, „не укради“, это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее», — заявила Малышева в Instagram и показала, как выглядит оригинальный сайт ее программы похудения.
В июле Малышева запустила проект для тех, кто страдает от лишнего веса.