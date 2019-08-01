Телеведущая Малышева пообещала божью кару для мошенников. ВИДЕО

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Клипарт. Youtube канал «Жить здорово». Екатеринбург, малышева елена
Елена Малышева заявила, что ее программу похудения дискредитируют мошенникиФото: скриншот Youtube канал «Жить здорово»

Телеведущая Елена Малышева пообещала мошенникам, которые используют ее программу похудения для получения прибыли, божью кару и «незабываемую» встречу с правоохранителями.

«В интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной!!! Не верьте им!!! Я уже обратилась в правоохранительные органы, и вас ждет незабываемая встреча. Помните, „не укради“, это одна из десяти заповедей, а божья кара всегда страшнее»,  — заявила Малышева в Instagram и показала, как выглядит оригинальный сайт ее программы похудения.

В июле Малышева запустила проект для тех, кто страдает от лишнего веса.

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Дорогие друзья, в интернете появились мошенники, которые обещают вам похудеть вместе со мной!!! Не верьте им!!! В интернете мы все худеем только на сайте www.dietamalyshevoy.ru!!! Если вы натолкнулись на мошенничество, позвоните нам по телефону: 8(800)555-3044 (бесплатно по всей России), или 8(495)668-3044(бесплатно только по Москве), или напишите в Инстаграм: @malysheva.live и @dietamalyshevoy

Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live)

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