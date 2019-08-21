Росавиация разослала предписание после аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле

Рекомендации о снижении риска столкновения воздушных судов с птицами опубликовала на своем сайте Росавиация. Разработкой документа занялись после того, как самолет A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на кукурузном поле.
В ведомстве отметили, что причиной ЧП воздушным судном стало столкновение со стаей птиц, из-за чего произошло снижение тяги двигателей. В рекомендациях Росавиация напомнила о случае в Шереметьево в 2017 году, когда оператор аэропорта не предусмотрел остановку птиц на летном поле, а штатный орнитолог не отпугнул вовремя пернатых. «Орнитолог нарушил требования инструкций, запрещающих производить отпугивание птиц менее чем за пять минут до приземления самолета», — отметили в ведомстве.
Подконтрольные организации, как пишут в Росавиации, обязаны принять меры по орнитологическому обеспечению безопасности полетов, а также обратить внимание экипажей на порядок действий при обнаружении перелетов птиц. «Это обычная практика, направленная на повышение уровня безопасности полетов», — сообщил РБК представитель Росавиации.
18 августа самолет «Уральских авиалиний» сразу после взлета в аэропорту Жуковский столкнулся со стаей чаек, оба двигателя потеряли тягу и пилоты приняли решение посадить самолет на кукурузном поле с отключенными двигателями и без шасси. Пострадавших в ходе жесткой посадки не было. Президент РФ подписал приказ о присвоении командиру экипажа Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину звания Героев России.