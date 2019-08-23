Российская кинокомпания требует 216,6 миллионов с Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера

Управляющий кинокомпании «Русская фильм группа» (РФГ) Кирилл Бодров потребовал взыскать 216,6 миллионов рублей с китайской компании China Film Group, а также с актеров Джеки Чана и Арнольда Шварцнеггера. Соответствующее заявление находится в Арбитражном суде Москвы.
По словам Бодрова, «Русская фильм группа», которая занималась финансированием фильма «Тайная печать дракона», не может получить свой доход, сообщают «Ведомости». При этом продюсер «Тайны печати дракона» Алексей Петрухин назвал эти требования пустыми и бесперспективными. Более того, 200 миллионов рублей, выделенные РФГ на картину, были получены от Фонда кино и не принадлежали ни частным инвесторам, ни самой РФГ.
Картина «Тайная печать дракона», бюджет которой составляет почти 50 миллионов долларов, является самым масштабный российско-китайский кинопроектом с участием таких известных актеров, как Джеки Чан, Арнольд Шварценеггер и Рутгер Хауэр. Ранее звезд такого масштаба не привлекали к судебным разбирательствам в России.
Месяц назад фильм «Тайная печать дракона» вышел в прокат в Китае, премьера в России запланирована на сентябрь, пишет «