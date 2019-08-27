Скончалась заслуженная артистка России

Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни
На 70-м году жизни скончалась киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева. Информация о смерти артистки появилась на сайте союза кинематографистов РФ.
«27 августа в День российского кино на 70 году ушла из жизни талантливая актриса, педагог, культуролог, яркая, красивая женщина Людмила Васильевна Мальцева», — говорится на сайте организации.
Мальцева родилась 5 июля 1950 года. Она училась в Театральном училище им. Щепкина и французской Сорбонне. Мальцева начала сниматься в кино в 1978 году, исполнив около 40 ролей в картинах разных жанров.
Актриса известна родителям по ролям в сериалах «Бывших не бывает» и «Мой любимый папа», а также в фильмах «Мы с дедушкой», «Пасечник» и «Затеси».