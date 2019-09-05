Член совета при Путине оценил новые предложения Украины по Донбассу

Украина должна прекратить военные действия на Донбассе, после чего России можно будет обсудить вопрос о возвращении своих наблюдателей на неподконтрольные Киеву территории. Об этом заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Ранее стало известно, что Украина может привлечь Россию к контролю ситуации на территории Донбасса. По словам пресс-секретаря бывшего украинского президента Леонида Кучмы, Украина сейчас всерьез рассматривает вопрос возвращения России в общий центр по контролю и координации сторон. Украина мотивирует это возросшим количеством нарушений режима тишины в Донбассе.
«Это все довольно позитивные, но пустые и не наполненные смыслом заявления. Вот если бы Украина прекратила боевые действия со своей стороны, это можно было бы рассматривать как шаг к деэскалации конфликта», — заявил Безпалько RT. По мнению эксперта, при президенте Зеленском Украина лишь продолжает вести боевые действия с воинскими подразделениями самопровозглашенных республик Донбасса, что явно нельзя считать позитивным сигналом.