В Москве женщина пришла в приемную ФСБ с гранатой

Россиянка купила с рук гранату на радиорынке в Подмосковье (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Женщина принесла гранту в приемную ФСБ России в Москве. Она подчеркнула, что купила ее на радиорынке «Царицыно».

Вечером 4 сентября 34-летняя жительница Подмосковья пришла в приемную комиссию ФСБ на Кузнецком Мосту с гранатой. «Гражданка пояснила, что это корпус гранаты без взрывателя. Предмет она купила с рук у незнакомого мужчины на радиорынке „Царицыно“», — приводит агентство «Москва» слова источника в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ изъяли предмет и направили на исследование. В настоящий момент проводится проверка, передает «Национальная служба новостей».