Москвича арестовали по делу о госизмене

Мещанский районный суд города Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в совершении государственной измены. Об этом сообщается в материалах дела.
"Суд заключил под стражу некого Крысяева, ему вменяется госизмена (статья 275 УК РФ)", — передает РИА Новости данные из базы суда. Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения.
Ранее Херсонский областной суд приговорил гражданку России к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену. Она по заданию украинских спецслужб передавала через мессенджер Telegram сведения о местах дислокации российских войск в регионе, передает "360.ru".
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