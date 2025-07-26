Москвича арестовали по делу о госизмене

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Москвичу может грозить пожизненное заключение
Москвичу может грозить пожизненное заключение Фото:

Мещанский районный суд города Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в совершении государственной измены. Об этом сообщается в материалах дела.

"Суд заключил под стражу некого Крысяева, ему вменяется госизмена (статья 275 УК РФ)", — передает РИА Новости данные из базы суда. Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения.

Ранее Херсонский областной суд приговорил гражданку России к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену. Она по заданию украинских спецслужб передавала через мессенджер Telegram сведения о местах дислокации российских войск в регионе, передает "360.ru".

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Мещанский районный суд города Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в совершении государственной измены. Об этом сообщается в материалах дела. "Суд заключил под стражу некого Крысяева, ему вменяется госизмена (статья 275 УК РФ)", — передает РИА Новости данные из базы суда. Мужчине может быть назначено наказание вплоть до пожизненного заключения. Ранее Херсонский областной суд приговорил гражданку России к 12,5 годам лишения свободы за государственную измену. Она по заданию украинских спецслужб передавала через мессенджер Telegram сведения о местах дислокации российских войск в регионе, передает "360.ru".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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