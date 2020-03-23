Что станет с летним отдыхом россиян в условиях коронавируса

На отпуске россиян также скажется и курс доллара Фото: Нина Калинина © URA.RU

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Закрытие границ из-за коронавируса, ограничение авиасообщения между странами и обвал рубля приведет к тому, что планировать летний отдых россияне смогут только в середине мая. До этого туристическая индустрия будет пребывать в анабиозе, рассказал URA.RU председатель правовой комиссии Российского союза туриндустрии, практикующий юрист Георгий Мохов.

«Ситуация, конечно, беспрецедентная и трудно спрогнозировать период воздействия, но, если посмотреть на сценарии происходящего в других странах, то я предполагаю, что к майским праздникам пик закончится. Начнет срабатывать отложенный спрос и люди смогут планировать свой отдых на лето», — пояснил он.

До этого момента туристическая сфера будет практически заморожена, поскольку уже нет движения туристов в стране и нет новых заказов, отметил Мохов. По его словам, гостиницы в Москве загружены на 10% вместо запланированных 70%, а в следующем месяце этот показатель стремится к нулю. Это связано с тем, что перемещение туристов и бизнесменов прекратилось в обе стороны.

Юрист добавил, что курс доллара и евро к рублю также играет немаловажную роль в планировании отдыха. «Повлияет экономическая ситуация и финансовые возможности туристов в принципе куда-то поехать, поскольку у нас страдает малый и средний бизнес, соответственно финансовые условия могут измениться», — объяснил эксперт.

Ранее Россия приостановила авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавируса, а также закрыла въезд для всех иностранцев. В середине марта также были закрыты границы Евросоюза и Шенгенской зоны, напоминает RT.