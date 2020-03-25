Стрелков предупредил о военном столкновении в Донбассе на фоне коронавируса

Игорь Стрелков рассказал, что Украина стягивает силы в зону конфликта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

После срыва переговоров по Донбассу Украина начала стягивать вооруженные силы в зону боевых действий. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.

«По моим данным, сейчас идет некоторое оживление, украинские силы и средства перебрасывают из глубокого тыла боевым к позициям», — рассказал он. При этом он отмечает, что пока непонятно, к чему готовятся Вооруженные силы Украины.

По мнению Стрелкова, украинская сторона не собирается соблюдать никакие договоренности, поэтому в условиях карантина по коронавирусу просто выгадывает время. «Они будут тянуть до того момента, пока не решат, что Россия не вмешается. И тогда они ударят», — отметил собеседник агентства.

Ранее на Украине из-за пандемии коронавируса сорвалось создание консультационного совета для переговоров Киева с ДНР и ЛНР.