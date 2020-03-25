Коронавирус сорвал соглашение между Донбассом и Киевом

Пандемия коронавируса помешала созданию консультационного совета для переговоров официального Киева с самопровозглашенными республиками Донбасса ДНР и ЛНР. Об этом заявил вице-премьер Украины по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
«Трехсторонняя контактная группа из-за коронавируса происходит в формате видеоконференции, поэтому никаких решений подписано быть не может физически», — цитирует Lenta.ru Резникова. Он добавил, что Украина продолжает вести консультации с представителями Франции и Германии по вопросу создания консультационного совета.
Операция украинских военных против ДНР и ЛНР началась в апреле 2014 года — после того Донбасс объявил о своей независимости из-за событий в Киеве. В конфликте пострадали около 13 тысяч человек. С 2014 года контактная группа пыталась несколько раз добиться соглашений о перемирии, однако перестрелки продолжались.
Стороны впервые закрепили свои обязательства в итоговом протоколе после встречи контактной группы в Минске 11 марта; тогда же принято решение о создании консультативного совета по политическим вопросам, передает телеканал 360. Кроме этого, стороны договорились об обмене пленными и разведении сил в районе Гнутово.