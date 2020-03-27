Главред RT Симоньян потеряла ребенка

Маргарита Симоньян потеряла ребенка Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

О том, что она забеременела в четвертый раз, спустя четыре месяца после предыдущих родов, Симоньян рассказала 16 марта.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», — написала она на своей странице в Instagram 26 марта.

Своего третьего ребенка Маргарита Симоньян родила 19 октября 2019 года. До этого, летом, как напоминает Nation News, врачи предупреждали журналистку о возможной угрозе выкидыша. После этого ее госпитализировали.