26 марта 2020

Главред RT Симоньян потеряла ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Симоньян потеряла ребенкаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Журналист, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

О том, что она забеременела в четвертый раз, спустя четыре месяца после предыдущих родов, Симоньян рассказала 16 марта.

«Я потеряла ребенка. Какое-то время побуду наедине со своей болью. Спасибо за понимание», — написала она на своей странице в Instagram 26 марта.

Своего третьего ребенка Маргарита Симоньян родила 19 октября 2019 года. До этого, летом, как напоминает Nation News, врачи предупреждали журналистку о возможной угрозе выкидыша. После этого ее госпитализировали.

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© Служба новостей «URA.RU»
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