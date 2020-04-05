В России объявили о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи и МИД создать единую информационную систему для идентификации возвращающихся из-за рубежа россиян. О новых мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией он заявил на заседании президиума Координационного совета и рабочей группы Госсовета.
Кроме того, Мишустин дал задачи и другим ведомствам. «Минпромторгу России обеспечить приоритизацию укомплектования соответствующих служб и медицинских организаций средствами индивидуальной защиты», — говорится в поручении на сайте правительства. Также Минздрав с Росздравнадзором должны обеспечить укомплектование персоналом медицинские учреждения, которые оказывают помощь инфицированным. Этим же ведомствам необходимо будет проверить готовность больниц, на базе которых могут развернуть дополнительные койки для заболевших коронавирусом.
Ранее сообщалось, что правительство РФ решило премировать медицинских работников за особые условия труда и дополнительную нагрузку на фоне пандемии коронавируса. На эти цели кабмин выделил 10,8 млрд рублей, пишет «Ридус».