Депутат Милонов готов поехать в Ливию для освобождения пленных россиян

Виталий Милонов рассказал, что готов лично отправиться в Ливию и вести с боевиками переговоры, чтобы освободить пленных российских социологов. Об этом заявил депутат, рассказывая о новом фильме «Шугалей».
Премьера кинокартины должна состояться в апреле. Лента расскажет о работе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии в мае 2019 года.
Сюжет фильма основан на реальных событиях. Во время исследований россияне находят сведения, способные пролить свет на зверства так называемого Правительства национального согласия (ПНС). После социологов похищают и отправляют в незаконную частную тюрьму «Митига».
Милонов отметил, что фильм должен стать обязательным для просмотра будущими политологами и госслужащими. По словам эксперта, подобные ленты откроют молодому поколению глаза на реальный мир. Посмотревшие фильм студенты не будут идти на поводу у западных ценностей, заявил депутат.
Милонов подчеркнул, что боевики не должны воевать с мирными людьми. «Воевать с мирным населением — это ниже чести и достоинства любого вооруженного человека», — заявил он.
Российских ученых похитили в Триполи в мае 2019 года. С тех пор им не были выдвинуты обвинения, а посольство Ливии в Москве отказывается комментировать обстоятельства задержания.