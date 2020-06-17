16 июня 2020

Названа дата, когда россияне смогут попасть на море без карантина

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Власти Краснодарского края отменяют 14-дневный карантин для туристов Фото: Александр Константинов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Краснодарского края решили ослабить контроль за туристами. С 21 июня для них отменят обязательный двухнедельный карантин. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться», — сказал губернатор. По его словам, туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются, а также соблюдать социальную дистанцию в местах отдыха.

Работа краснодарских курортов была остановлена 28 марта из-за распространения коронавируса. С 1 июня в регионе открылись санатории с медицинской лицензией. Отдыхающих не по санаторной путевке для начала помещают в обсерваторы на 14 дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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