Названа дата, когда россияне смогут попасть на море без карантина

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Работа краснодарских курортов была остановлена 28 марта из-за распространения коронавируса. С 1 июня в регионе открылись санатории с медицинской лицензией. Отдыхающих не по санаторной путевке для начала помещают в обсерваторы на 14 дней.

«Мы с 21 июня планируем ослабить контроль для всех, кто хочет приехать в Краснодарский край. Температура при въезде в край обязательно будет замеряться», — сказал губернатор. По его словам, туристы должны будут уведомить о том, куда они направляются, а также соблюдать социальную дистанцию в местах отдыха.

Власти Краснодарского края решили ослабить контроль за туристами. С 21 июня для них отменят обязательный двухнедельный карантин. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава региона Вениамин Кондратьев.

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